Песков: заявления Джонсона не повлияют на планы по участию Путина в G20

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания британского премьер-министра Бориса Джонсона не повлияют на планы по участию российского лидера Владимира Путина в саммите G20.
Песков: заявления Джонсона не повлияют на планы по участию Путина в G20
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Никак не повлияют», — ответил он на вопрос, повлияют ли заявления Джонсона на планы по G20.

Он объяснил, что у России есть приглашения на саммит в качестве страны — члена G20 и данный вопрос анализируется.

По его словам, решение примут в «должное время».

Также Песков заявил, что Джонсон допускает разные заявления: удачные, менее удачные, совсем неудачные и чудовищные по своему содержанию.

Таким образом он прокомментировал призыв Джонсона «бойкотировать саммит G20» и высказывание, что он будет «изумлён, если Путин приедет лично».

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