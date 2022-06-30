Песков: заявления Джонсона не повлияют на планы по участию Путина в G20
- РИА Новости
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«Никак не повлияют», — ответил он на вопрос, повлияют ли заявления Джонсона на планы по G20.
Он объяснил, что у России есть приглашения на саммит в качестве страны — члена G20 и данный вопрос анализируется.
По его словам, решение примут в «должное время».
Также Песков заявил, что Джонсон допускает разные заявления: удачные, менее удачные, совсем неудачные и чудовищные по своему содержанию.
Таким образом он прокомментировал призыв Джонсона «бойкотировать саммит G20» и высказывание, что он будет «изумлён, если Путин приедет лично».