Песков заявил, что премьер Великобритании Джонсон иногда допускает чудовищные заявления

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Господин Джонсон допускает очень много разных высказываний и заявлений: удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать призыв Джонсона «бойкотировать саммит G20» и высказывание, что он будет «изумлён, если Путин приедет лично».

Ранее британский премьер в интервью ZDF заявил, что Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной. Он добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».

Президент России прокомментировал заявление Бориса Джонсона.