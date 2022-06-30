Песков заявил, что премьер Великобритании Джонсон иногда допускает чудовищные заявления

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Песков заявил, что премьер Великобритании Джонсон иногда допускает чудовищные заявления
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Господин Джонсон допускает очень много разных высказываний и заявлений: удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать призыв Джонсона «бойкотировать саммит G20» и высказывание, что он будет «изумлён, если Путин приедет лично».

Ранее британский премьер в интервью ZDF заявил, что Путин не начал бы спецоперацию на Украине, если бы был женщиной. Он добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».

Президент России прокомментировал заявление Бориса Джонсона.

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