Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО стремится не допустить войны с Россией из-за Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

«Если произойдёт полномасштабная война между Россией и НАТО, мы увидим страдания и разрушения гораздо больших масштабов», — цитирует его ТАСС.

По словам Столтенберга, одной из задач альянса является предоставление помощи Киеву. Он добавил, что НАТО также несёт ответственность за то, чтобы не допустить эскалации за пределами Украины.

«Поэтому НАТО не является стороной конфликта на земле», — заявил генсек альянса.

Ранее Столтенберг допустил возможность передачи Украине любых видов современного оружия в рамках её перехода с советского вооружения на западное.