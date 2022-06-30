Столтенберг анонсировал проведение следующего саммита НАТО в Вильнюсе
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«Мы вновь встретимся в следующем году в литовском Вильнюсе», — цитирует его ТАСС.
Действующий саммит НАТО проходит в Мадриде 28—30 июня.
Ранее в СМИ появилась информация, что участников саммита НАТО в Мадриде удивило появление в меню ресторана на полях встречи блюда под названием «Картофельный салат по-русски».
Позже из меню исчез «русский салат» — вместо него теперь за €8 можно купить «традиционный салат».