Столтенберг анонсировал проведение следующего саммита НАТО в Вильнюсе

Следующий саммит НАТО пройдёт в 2023 году в Литве, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы вновь встретимся в следующем году в литовском Вильнюсе», — цитирует его ТАСС.

Действующий саммит НАТО проходит в Мадриде 28—30 июня.

Ранее в СМИ появилась информация, что участников саммита НАТО в Мадриде удивило появление в меню ресторана на полях встречи блюда под названием «Картофельный салат по-русски».

Позже из меню исчез «русский салат» — вместо него теперь за €8 можно купить «традиционный салат».