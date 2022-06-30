Столтенберг анонсировал проведение следующего саммита НАТО в Вильнюсе

Короткая ссылка
Следующий саммит НАТО пройдёт в 2023 году в Литве, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг анонсировал проведение следующего саммита НАТО в Вильнюсе
  • AP
  • © Bernat Armangue

«Мы вновь встретимся в следующем году в литовском Вильнюсе», — цитирует его ТАСС.

Действующий саммит НАТО проходит в Мадриде 28—30 июня. 

Ранее в СМИ появилась информация, что участников саммита НАТО в Мадриде удивило появление в меню ресторана на полях встречи блюда под названием «Картофельный салат по-русски».

Позже из меню исчез «русский салат» — вместо него теперь за €8 можно купить «традиционный салат».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить