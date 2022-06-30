Медведев назвал до сих пор актуальными слова Черномырдина про Украину и ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что до сих пор актуальны слова бывшего главы российского правительства, экс-посла России в Киеве Виктора Черномырдина на тему вступления Украины в Евросоюз.

Медведев рассказал, что журналисты спрашивали Черномырдина, «когда Украина вступит в ЕС».

«Он моментально ответил, совершенно не думая: «После Турции». «А, — говорят, — когда Турция?» — «А Турция никогда (ответил Черномырдин. — RT)», — цитирует Медведева РИА Новости.

По его мнению, это актуально до сих пор.

Также Медведев заявил, что предоставление Украине и Молдавии статусов кандидата на вступление в Евросоюз является всего лишь опереточными действиями.