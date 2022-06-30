Медведев назвал до сих пор актуальными слова Черномырдина про Украину и ЕС

Короткая ссылка
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что до сих пор актуальны слова бывшего главы российского правительства, экс-посла России в Киеве Виктора Черномырдина на тему вступления Украины в Евросоюз.
Медведев назвал до сих пор актуальными слова Черномырдина про Украину и ЕС
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Медведев рассказал, что журналисты спрашивали Черномырдина, «когда Украина вступит в ЕС».

«Он моментально ответил, совершенно не думая: «После Турции». «А, — говорят, — когда Турция?» — «А Турция никогда (ответил Черномырдин. — RT)», — цитирует Медведева РИА Новости

По его мнению, это актуально до сих пор.

Также Медведев заявил, что предоставление Украине и Молдавии статусов кандидата на вступление в Евросоюз является всего лишь опереточными действиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить