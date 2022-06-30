Российский президент Владимир Путин заявил о попытках некоторых стран подменить право диктатом, а международные нормы — национальной юрисдикцией отдельных государств.

Об этом российский лидер заявил в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что система международного права нуждается в развитии. При этом президент заявил, что не нужно «путать причину и следствие».

По его словам, кризисы появляются не из-за пороков, якобы присущих праву.

«Дело в другом: в попытках подменить право диктатом, а международные нормы — национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств», — заявил Путин.

Он добавил, что также дело в намеренном отказе следовать неотъемлемым правовым принципам, в частности справедливости, добросовестности, равноправия и гуманизма.

«Не просто юридические формулы, а именно те ценности, которые отражают всё многообразие нашей цивилизации», — подчеркнул президент.

Путин заявил о попытках некоторых стран подменить право диктатом

Ранее Путин заявил, что в корне не согласен с мнениями о необходимости отмены самого понятия международного права.