Путин не согласился с мнениями о необходимости отмены международного права

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Российский президент Владимир Путин заявил, что в корне не согласен с мнениями о необходимости отмены самого понятия международного права.
Путин не согласился с мнениями о необходимости отмены международного права
  • kremlin.ru

Об этом он сказал на заседании Петербургского юридического форума.

Глава государства обратил внимание, что сегодня звучат заявления о том, что право уже не может адекватно реагировать на проблемы и современные вызовы современности, а также на бурные и фундаментальные изменения.

По словам президента, раздаются и более радикальные оценки об отмене самого понятия международного права.

«В корне не согласен с подобными выводами», — цитирует его Интерфакс.

  • Путин не согласился с мнениями о необходимости отмены международного права

Ранее Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мировой экономике и политике происходят тектонические и революционные изменения.

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