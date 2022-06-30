Замсекретаря Совбеза России: США подталкивают Польшу к вовлечению в события на Украине

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов высказал мнение, что США подталкивают поляков к прямому вовлечению в события на Украине.

«Кстати, американцы готовы воевать не только руками украинцев. Посмотрите, как настойчиво они подталкивают младонатовцев, особенно поляков, к прямому вовлечению в события на Украине», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американский президент Джо Байден во время поездки по Европе на текущей неделе объявит о продлении присутствия в Польше военных США.