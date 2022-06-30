Эксперт Жданов: Европа оставила Литву после ограничения транзита в Калининградскую область

Короткая ссылка
Украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов выразил мнение , что европейские страны оставили Литву один на один разрешать с Россией спорную ситуацию по ограничению транзита товаров в Калининградскую область.

Об этом он написал в статье для издания «Главред».

«Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва», — пишет автор.

Такое поведение глав европейских государств Жданов сравнил с позицией страуса.

При этом эксперт отметил сдержанную позицию России в ситуации с Литвой, так как страна не стала применять силу после введённых ограничений.

29 июня агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней в связи с компромиссом руководства ЕС с Вильнюсом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить