Эксперт Жданов: Европа оставила Литву после ограничения транзита в Калининградскую область
Об этом он написал в статье для издания «Главред».
«Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва», — пишет автор.
Такое поведение глав европейских государств Жданов сравнил с позицией страуса.
При этом эксперт отметил сдержанную позицию России в ситуации с Литвой, так как страна не стала применять силу после введённых ограничений.
29 июня агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней в связи с компромиссом руководства ЕС с Вильнюсом.