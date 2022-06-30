Эксперт Жданов: Европа оставила Литву после ограничения транзита в Калининградскую область

Украинский военный эксперт полковник запаса Олег Жданов выразил мнение , что европейские страны оставили Литву один на один разрешать с Россией спорную ситуацию по ограничению транзита товаров в Калининградскую область.

Об этом он написал в статье для издания «Главред».

«Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва», — пишет автор.

Такое поведение глав европейских государств Жданов сравнил с позицией страуса.

При этом эксперт отметил сдержанную позицию России в ситуации с Литвой, так как страна не стала применять силу после введённых ограничений.

29 июня агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что транзит через Литву в Калининград может вернуться в норму в течение нескольких дней в связи с компромиссом руководства ЕС с Вильнюсом.