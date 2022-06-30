В Пуэрто-Рико выявлен первый случай заболевания человека оспой обезьян

Первый случай заболевания человека обезьяньей оспой зафиксировали в Пуэрто-Рико.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети главы департамента здравоохранения страны Карлоса Мельядо.

«На острове зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Настало время всем нам быть начеку в отношении клинических симптомов и эпидемических критериев этого вируса, чтобы мы могли предотвратить заражение», — говорится в сообщении.

Сейчас пациент находится на изоляции. Выясняется, с кем он контактировал, будучи уже заражённым.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил RT, что масштабы распространения оспы обезьян среди людей представляют реальную опасность.