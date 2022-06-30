В Пуэрто-Рико выявлен первый случай заболевания человека оспой обезьян
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети главы департамента здравоохранения страны Карлоса Мельядо.
«На острове зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян. Настало время всем нам быть начеку в отношении клинических симптомов и эпидемических критериев этого вируса, чтобы мы могли предотвратить заражение», — говорится в сообщении.
Сейчас пациент находится на изоляции. Выясняется, с кем он контактировал, будучи уже заражённым.
Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил RT, что масштабы распространения оспы обезьян среди людей представляют реальную опасность.