Глава нацразведки США: Америка фиксирует попытки повлиять на свою избирательную систему
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы, разумеется, видим, что есть усилия, по сути, по влиянию на выборы, на наши выборы. И мы действительно видим своего рода расширяющийся ландшафт действующих лиц в этой области», — сказала Хейнс.
Власти Америки опасаются гипотетического вмешательства российских хакеров в выборы, которые пройдут в США этой осенью. По информации чиновников, это может быть сделано с целью демонстрации незащищённости избирательной системы страны.