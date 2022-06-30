Глава нацразведки США: Америка фиксирует попытки повлиять на свою избирательную систему

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Директор национальной разведки США Эврил Хейнс во время форума в Вашингтоне заявила, что Соединённые Штаты стали наблюдать больше попыток хакеров повлиять на избирательный процесс в стране.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, разумеется, видим, что есть усилия, по сути, по влиянию на выборы, на наши выборы. И мы действительно видим своего рода расширяющийся ландшафт действующих лиц в этой области», — сказала Хейнс.

Власти Америки опасаются гипотетического вмешательства российских хакеров в выборы, которые пройдут в США этой осенью. По информации чиновников, это может быть сделано с целью демонстрации незащищённости избирательной системы страны.

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