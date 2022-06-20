CNN: США опасаются гипотетического вмешательства российских хакеров в осенние выборы

Власти Америки опасаются гипотетического вмешательства российских хакеров в выборы, которые пройдут в США этой осенью. По информации чиновников, это может быть сделано с целью демонстрации незащищённости избирательной системы страны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пять анонимных источников — нынешних и бывших американских чиновников.

При этом собеседники телеканала подчеркнули, что такой сценарий остаётся гипотетическим.

«Если что-то небольшое случится, это породит мании и хаос, и вдруг люди будут думать, что все выборы совершенно не защищены», — заявила экс-директор по кибербезопасности и контрразведке в Комитете по внутренней безопасности палаты представителей Николь Тисдейл.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал атаки хакеров. Он заявил, что поддерживаемая США анонимность интернета способствует деятельности киберпреступников.