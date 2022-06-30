CNN: с Трампа сняли обвинения о неуважении к суду Нью-Йорка

С экс-президента США Дональда Трампа сняли обвинение в неуважении к суду Нью-Йорка.

Об этом сообщает CNN.

«Энгорон (судья. —RT)) заявил, что он рассмотрел дополнительные документы, которые представил Трамп, и офис генпрокурора согласился, что были соблюдены условия по устранению,» — говорится в сообщении телеканала.

Нью-Йоркский суд наложил штраф на Трампа из-за неуважения в зале судебного заседания. Ему пришлось выплатить $110 тысяч.

Обвинение решили снять, так как Дональд Трамп устранил последствия отношения к судебному процессу, предоставив необходимые по закону документы, в передачи которых он ранее отказал.

В ноябре 2021 года американский суд постановил освободить из-под стражи экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона, которому предъявлено обвинение в неуважении к конгрессу.