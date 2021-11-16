AP: суд освободил обвиняемого в неуважении к конгрессу экс-помощника Трампа

Американский суд постановил освободить из-под стражи экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона, которому предъявлено обвинение в неуважении к конгрессу.

Об этом информирует агентство Associated Press.

Как отмечается, Бэннон добровольно явился на слушания, посвящённые предъявляемым ему обвинениям по двум пунктам.

По данным агентства, суд постановил оставить его на свободе «до начала рассмотрения дела по существу».

Экс-помощник Трампа не должен вносить залог, однако будет обязан отмечаться каждую неделю по телефону и сдать паспорт.

Уточняется, что он вновь предстанет перед судом в четверг, 18 ноября.

Ранее сообщалось, что Стиву Бэннону предъявили обвинения в неуважении к конгрессу.