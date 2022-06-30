Глава нацразведки США обвинила Китай в тайной помощи России в спецоперации

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Китай тайно оказывает России помощь в спецоперации на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель ведомства ответила на вопрос, видят ли власти США признаки оказания КНР материальной поддержки России.

«Что мы наблюдаем, так это то, что Китай за кулисами помогает России различными способами. Иногда это более очевидно, а иногда — менее очевидно», —цитирует Хейнс агентство.

15 июня координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США не видят каких-либо признаков того, что Китай оказывает России военную помощь в контексте ситуации на Украине.

Ранее представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз заявила, что есть вероятность, что Китай и Индия покупают больше российской нефти, чем известно Соединённым Штатам.