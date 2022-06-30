Глава нацразведки США: на данном этапе нет возможности для мира России и Украины

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Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила о том, что на данный момент Америка не видит возможности для заключения мира между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РИА Новости

«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех», — считает Хейнс. 

Ранее обозреватель Майкл Брендан Дауэрти в статье для National Review выразил мнение, что победа России в спецоперации на Украине может стать вторым крупным поражением для Соединённых Штатов после вывода американских войск из Афганистана.

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