Глава нацразведки США: на данном этапе нет возможности для мира России и Украины
Об этом сообщает РИА Новости.
«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех», — считает Хейнс.
Ранее обозреватель Майкл Брендан Дауэрти в статье для National Review выразил мнение, что победа России в спецоперации на Украине может стать вторым крупным поражением для Соединённых Штатов после вывода американских войск из Афганистана.