National Review: победа России на Украине — второе поражение для США после Афганистана

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Обозреватель Майкл Брендан Дауэрти выразил мнение о том, что победа России в спецоперации на Украине может стать вторым крупным поражением для Соединённых Штатов после вывода американских войск из Афганистана.

Об этом он пишет в статье для National Review.

По мнению Дауэрти, победа может стать ещё более триумфальной для России с учётом усилий Америки по созданию дополнительных издержек для страны.

«Владимир Путин (президент России. — RT) сможет объявить, что одержал победу не только над националистами на Украине, но и над западными державами», — пишет автор.

Победа Вооружённых сил России над ВСУ, вполне возможно, посеет панику среди лидеров других государств, поддерживающих украинскую сторону, в то время как авторитет США ослабнет.

«После унижения в Афганистане это станет вторым за последние два года крупным поражением армии, финансированной и подготовленной США. И этот риск вполне реален», — подытожил обозреватель.

Ранее сообщалось, что в Белом доме усомнились, что Украина сможет вернуть утраченные территории. В администрации президента США всё меньше уверены в том, что Украина сможет вернуть территории, перешедшие под контроль российских военных.

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