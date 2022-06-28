В администрации президента США всё меньше уверены в том, что Украина сможет вернуть утраченные территории, перешедшие под контроль российских военных.

Как сообщает CNN, советники американского лидера Джо Байдена начали обсуждать возможность изменения отношения президента Украины Владимира Зеленского к тому, что может называться победой Киева, и допустить уменьшение государственной территории.

«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем», — заявил в беседе с телеканалом помощник одного из американских конгрессменов на условиях анонимности.

По его словам, Украина запросила у США по меньшей мере 48 РСЗО, но в Минобороны обещали предоставить Киеву только восемь таких комплексов.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее отметил, что безответственное накачивание Киева оружием повышает угрозу дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями.

Бывший член американского конгресса Тулси Габбард в статье для журнала Foreign Policy заявила, что украинским властям придётся согласиться на переговоры с Россией.