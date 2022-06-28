В Белом доме усомнились, что Украина сможет вернуть утраченные территории

Короткая ссылка
В администрации президента США всё меньше уверены в том, что Украина сможет вернуть утраченные территории, перешедшие под контроль российских военных.
В Белом доме усомнились, что Украина сможет вернуть утраченные территории
  • Gettyimages.ru

Как сообщает CNN, советники американского лидера Джо Байдена начали обсуждать возможность изменения отношения президента Украины Владимира Зеленского к тому, что может называться победой Киева, и допустить уменьшение государственной территории.

«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем», — заявил в беседе с телеканалом помощник одного из американских конгрессменов на условиях анонимности.

По его словам, Украина запросила у США по меньшей мере 48 РСЗО, но в Минобороны обещали предоставить Киеву только восемь таких комплексов.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее отметил, что безответственное накачивание Киева оружием повышает угрозу дальнейшей эскалации с непредсказуемыми последствиями.

Бывший член американского конгресса Тулси Габбард в статье для журнала Foreign Policy заявила, что украинским властям придётся согласиться на переговоры с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить