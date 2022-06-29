Путин поблагодарил президента Азербайджана Алиева за идеи по развитию Каспийского региона

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Президент России Владимир Путин поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе.
Путин поблагодарил президента Азербайджана Алиева за идеи по развитию Каспийского региона
  • РИА Новости

«Хотел бы особо поблагодарить вас за те идеи, которые вы сформулировали в ходе нашего неформального общения, неформального обеда», — приводит ТАСС его слова.

Путин добавил, что коллеги высказали много интересных предложений по развитию сотрудничества в регионе.

Ранее российский лидер на Каспийском саммите в Ашхабаде заявил, что Россия выступает за углубление сотрудничества стран «каспийской пятёрки» в сферах политики, экономики и безопасности.

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