Россия выступает за углубление сотрудничества стран «каспийской пятёрки» в сферах политики, экономики и безопасности, заявил российский президент Владимир Путин на Каспийском саммите в Ашхабаде.

«Россия неизменно выступает за углубление партнёрских связей «каспийской пятёрки»: в политике, в сфере безопасности, в экономике и в природоохранной области, а также по многим аспектам гуманитарной повестки дня», — цитирует его ТАСС.

Путин выступил за усиление сотрудничества «каспийской пятёрки» в экономике и безопасности

29 июня президент России принимает участие в VI Каспийском саммите.

Глава государства обменяется мнениями с лидерами Туркмении, Казахстана, Ирана и Азербайджана по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе.