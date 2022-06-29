Путин выступил за усиление сотрудничества «каспийской пятёрки» в экономике и безопасности
- РИА Новости
«Россия неизменно выступает за углубление партнёрских связей «каспийской пятёрки»: в политике, в сфере безопасности, в экономике и в природоохранной области, а также по многим аспектам гуманитарной повестки дня», — цитирует его ТАСС.
- Путин выступил за усиление сотрудничества «каспийской пятёрки» в экономике и безопасности
29 июня президент России принимает участие в VI Каспийском саммите.
Глава государства обменяется мнениями с лидерами Туркмении, Казахстана, Ирана и Азербайджана по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе.