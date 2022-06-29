Глава ЛНР Пасечник поблагодарил Сирию за решение признать республику

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил сирийские власти за решение признать независимость ЛНР.

«От имени жителей Луганской Народной Республики хочу искренне поблагодарить Сирийскую Арабскую Республику во главе с её руководителем Башаром Асадом за такой смелый, ответственный политический жест», — приводит ТАСС его слова.

Ранее агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД сообщило, что Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что признание Сирией независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик на данный момент не формализовано на бумаге.