Глава ЛНР Пасечник поблагодарил Сирию за решение признать республику

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил сирийские власти за решение признать независимость ЛНР.
Глава ЛНР Пасечник поблагодарил Сирию за решение признать республику
  • РИА Новости

«От имени жителей Луганской Народной Республики хочу искренне поблагодарить Сирийскую Арабскую Республику во главе с её руководителем Башаром Асадом за такой смелый, ответственный политический жест», — приводит ТАСС его слова.

Ранее агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД сообщило, что Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что признание Сирией независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик на данный момент не формализовано на бумаге.

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