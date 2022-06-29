Путин: отношения России и Ирана носят глубокий стратегический характер

Президент России Владимир Путин во время встречи с коллегой из Ирана Ибрахимом Раиси отметил, что лидеры находятся в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности и по Сирии.

«Наши отношения носят действительно глубокий стратегический характер. Мы в постоянном взаимодействии по вопросам политического взаимодействия, в вопросах безопасности, работаем в таких горячих точках, как Сирия. В общем нам точно есть о чем поговорить», — сказал российский лидер, его слова приводит РИА Новости.

Путин также отметил рост товарооборота между странами как в прошлом году, так и за первые месяцы текущего года.

Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о предложении Тегерана отменить визы с Россией, в рамках первого шага — для представителей бизнеса.