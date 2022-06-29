НАТО не готово давать Грузии обещаний о сроках вступления в альянс

НАТО пока не готово давать Грузии обещаний о каких-либо сроках возможного вступления республики в альянс, но остаётся приверженным данным ранее обещаниям, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«По политике открытых дверей: мы привержены сделанным обещаниям на саммите (в Бухаресте. — RT), но мы не готовы предоставить никаких конкретных сроков», — сказал генсек на саммите НАТО, его слова приводит РИА Новости.

Столтенберг также заявил, что киевским властям нужно «готовиться к долгой войне», при этом он не ответил на вопрос, сможет ли Украина вступить в Североатлантический альянс после урегулирования конфликта.

Глава военного блока вместо этого пообещал Киеву новые поставки оружия.