НАТО не готово давать Грузии обещаний о сроках вступления в альянс

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НАТО пока не готово давать Грузии обещаний о каких-либо сроках возможного вступления республики в альянс, но остаётся приверженным данным ранее обещаниям, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
НАТО не готово давать Грузии обещаний о сроках вступления в альянс
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«По политике открытых дверей: мы привержены сделанным обещаниям на саммите (в Бухаресте. — RT), но мы не готовы предоставить никаких конкретных сроков», — сказал генсек на саммите НАТО, его слова приводит РИА Новости.

Столтенберг также заявил, что киевским властям нужно «готовиться к долгой войне», при этом он не ответил на вопрос, сможет ли Украина вступить в Североатлантический альянс после урегулирования конфликта.

Глава военного блока вместо этого пообещал Киеву новые поставки оружия.

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