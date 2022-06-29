Лидеры «каспийской пятёрки» договорились использовать Каспийское море в мирных целях

Президенты стран «каспийской пятёрки» — Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении — на саммите договорились использовать Каспийское море в мирных целях.

«Президенты вновь подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе следующих принципов... использования Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами», — говорится в коммюнике по итогам саммита.

Российский президент Владимир Путин, выступая на VI Каспийском саммите в Ашхабаде, заявил, что Россия выступает за углубление сотрудничества стран «каспийской пятёрки» в сферах политики, экономики и безопасности.