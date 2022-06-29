Лидеры «каспийской пятёрки» договорились использовать Каспийское море в мирных целях

Короткая ссылка
Президенты стран «каспийской пятёрки» — Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркмении — на саммите договорились использовать Каспийское море в мирных целях.
Лидеры «каспийской пятёрки» договорились использовать Каспийское море в мирных целях
  • РИА Новости

«Президенты вновь подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе следующих принципов... использования Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами», — говорится в коммюнике по итогам саммита.

Российский президент Владимир Путин, выступая на VI Каспийском саммите в Ашхабаде, заявил, что Россия выступает за углубление сотрудничества стран «каспийской пятёрки» в сферах политики, экономики и безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить