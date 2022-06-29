МИД: Россия будет искать новые направления для поставок золота в связи с санкциями США

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Россия будет искать альтернативные направления для поставок золота после введения Вашингтоном запрета на его ввоз в США. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
МИД: Россия будет искать новые направления для поставок золота в связи с санкциями США
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«Сожалеем по поводу этого решения, но будем находить альтернативы, работать в тех условиях, которые складываются. Здесь нет ничего драматического, ничего кардинально меняющего общую картину», — цитирует его ТАСС.

Рябков отметил, что санкции Соединённых Штатов в отношении российского золота дезорганизуют мировое хозяйство.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты официально запретили ввоз в страну российского золота.

Российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что подобные ограничения негативно сказываются на экономиках всех стран.

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