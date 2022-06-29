В кабмине ФРГ прокомментировали реакцию Шольца на вопрос на пресс-конференции в Эльмау

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В кабмине ФРГ отвергли обвинения в адрес канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он высокомерно общался с журналисткой на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Эльмау.
В кабмине ФРГ прокомментировали реакцию Шольца на вопрос на пресс-конференции в Эльмау
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, на пресс-конференции Шольцу несколько раз был задан вопрос относительно гарантий безопасности для Украины.

Когда ещё одна журналистка попыталась спросить Шольца, мог бы он конкретизировать, какие гарантии безопасности государства G7 обещают Украине, канцлер ответил, что «мог бы», и дал понять, что ответ на этом закончен.

«Канцлер очень подробно высказался по этому поводу. Что это за гарантии безопасности, в каком направлении они могут идти — это сложная тема, и он пояснил, почему в этом пункте не может быть конкретизации», — заявила первый заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффманн, отвечая на вопрос, как в кабмине оценивают обвинения Шольца в «высокомерии», которое якобы проявилось в данной ситуации.

По её словам, это обвинение она может только отвергнуть.

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