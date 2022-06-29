Производитель шин Nokian Tyres может продолжить работу в России в автономном режиме
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«Менеджмент российской компании Nokian Tyres подготовил и представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме», — приводит ТАСС слова генерального директора компании Nokian Tyres в России Андрея Пантюхова.
Отмечается, что завод Nokian Tyres во Всеволожске продолжит работу.
Ранее стало известно, что компания Nokian Tyres приняла решение о контролируемом уходе с российского рынка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании заинтересованы в возвращении на российский рынок и ждут момента для «обратного входа».