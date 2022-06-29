Производитель шин Nokian Tyres может продолжить работу в России в автономном режиме

Финский производитель шин Nokian Tyres может продолжить операционную деятельность в России в автономном режиме.

«Менеджмент российской компании Nokian Tyres подготовил и представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме», — приводит ТАСС слова генерального директора компании Nokian Tyres в России Андрея Пантюхова.

Отмечается, что завод Nokian Tyres во Всеволожске продолжит работу.

Ранее стало известно, что компания Nokian Tyres приняла решение о контролируемом уходе с российского рынка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что иностранные компании заинтересованы в возвращении на российский рынок и ждут момента для «обратного входа».