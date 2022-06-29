Политолог Эшфорд: ограничение транзита в Калининград может нанести ущерб ЕС

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Ограничение транзита в Калининградскую область может нанести ущерб самому Европейскому союзу. Об этом в беседе с Foreign Policy заявила эксперт Эмма Эшфорд.
Политолог Эшфорд: ограничение транзита в Калининград может нанести ущерб ЕС
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«Возможно... Литва не должна создавать специальную лазейку (в антироссийских санкциях. — RT) для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был сделать это. Это не торговля с Европейским союзом, это торговля внутри России, которая вынуждена пересекать европейскую территорию», — заявила Эшфорд.

Она отметила, что Запад должен приспособиться к новой экономической реальности, а ситуация вокруг ограничения транзита в Калининград может «нарушить баланс» в российско-европейских отношениях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 24» ранее заявила, что Евросоюзу придётся выработать позицию по калининградскому транзиту.

В Кремле отметили, что подвижек по ситуации с транзитом грузов в Калининград не наблюдается.

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