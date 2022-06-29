Володин заявил о «критическом размере» госдолга стран ЕС

Короткая ссылка
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин отметил «критический размер» госдолга стран Европейского союза, который может стать причиной кризиса объединения и ослабления евро.
Володин заявил о «критическом размере» госдолга стран ЕС
  • РИА Новости

«Евросоюз привык жить в долг, который у ряда европейских государств достиг критического размера», — написал Володин в Telegram.

В частности, долг Греции в отношении к ВВП страны составляет 185,4%, долг Италии — 150,56%, отметил он.

При этом, если раньше «богатые страны Евросоюза могли оказывать помощь более бедным еврососедям», то сегодня у них этой возможности нет, подчеркнул Володин.

Эта ситуация выгодна Соединённым Штатам, поскольку ослабляет конкурирующую с долларом зону евро.

«Все эти проблемы будут усугубляться, что может стать причиной кризиса Евросоюза. Как следствие — ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам», — заключил Володин.

Ранее помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал доллар наркотиком, на который подсадили мир.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить