Новая Зеландия и Испания составили декларацию о партнёрстве

Новая Зеландия и Испания в рамках саммита НАТО договорились о стратегическом партнёрстве с целью укрепления сотрудничества и продвижения общих ценностей. Его назвали «Глобальные ценности».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ — совместную декларацию, принятую по итогам встречи новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн и председателя правительства Испании Педро Санчеса в Мадриде.

«Это сотрудничество будет направлено на укрепление демократии и стабильности, обеспечение гендерного равенства и защиты прав женщин, верховенства закона и соблюдения прав человека», —говорится в сообщении стран.

Испания и Новая Зеландия планируют продвигать идеи по решению глобальных проблем и защищать современные ценности.