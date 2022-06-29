Новая Зеландия и Испания составили декларацию о партнёрстве
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ — совместную декларацию, принятую по итогам встречи новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн и председателя правительства Испании Педро Санчеса в Мадриде.
«Это сотрудничество будет направлено на укрепление демократии и стабильности, обеспечение гендерного равенства и защиты прав женщин, верховенства закона и соблюдения прав человека», —говорится в сообщении стран.
Испания и Новая Зеландия планируют продвигать идеи по решению глобальных проблем и защищать современные ценности.