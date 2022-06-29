Новая Зеландия и Испания составили декларацию о партнёрстве

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Новая Зеландия и Испания в рамках саммита НАТО договорились о стратегическом партнёрстве с целью укрепления сотрудничества и продвижения общих ценностей. Его назвали «Глобальные ценности».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ — совместную декларацию, принятую по итогам встречи новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн и председателя правительства Испании Педро Санчеса в Мадриде. 

«Это сотрудничество будет направлено на укрепление демократии и стабильности, обеспечение гендерного равенства и защиты прав женщин, верховенства закона и соблюдения прав человека», —говорится в сообщении стран. 

Испания и Новая Зеландия планируют продвигать идеи по решению глобальных проблем и защищать современные ценности.

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