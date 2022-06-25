Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония создали тихоокеанский альянс

Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании нового альянса в Тихоокеанском регионе.

В совместном заявлении стран, опубликованном на сайте Белого дома, сообщается, что партнёрство Partners in the Blue Pacific (PBP) направлено на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона.

«Сегодня (24 июня 2022 года. — RT) наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм — партнёрство Partners in the Blue Pacific для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов», — говорится в заявлении.

Партнёры планируют, как отмечается, «наращивать усилия по поддержке тихоокеанских приоритетов в соответствии со стратегией Форума тихоокеанских островов на период до 2050 год», которую, как ожидается, планируют принять на предстоящем саммите лидеров стран организации.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в саммите НАТО в Мадриде впервые примут участие лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.