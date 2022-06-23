На саммит НАТО впервые приедут лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в саммите НАТО в Мадриде впервые примут участие лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.

«Впервые саммит будет включать лидеров Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи с целью донести, что, независимо от местоположения, США и их союзники будут защищать принципы независимости и территориальной целостности», — цитирует его РИА Новости.

Также Кирби добавил, что президент США Джо Байден на саммите объявит о новых обязательствах по укреплению оборонных способностей НАТО.

Ранее специальный помощник президента США Аманда Слоат заявила, что на саммите в Мадриде НАТО выступит с широкими объявлениями о новой расстановке сил в Европе.