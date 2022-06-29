ЦТАК: НАТО является зачинщиком конфликта в Европе

Сотрудник Научного общества международной политики Ким Хё Мён заявил, что Североатлантический альянс своим продвижением на восток создаёт угрозу безопасности России и развивает конфликт.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«НАТО является зачинщиком бедствия в Восточной Европе. НАТО — всего лишь лакей США для осуществления стратегии их господства, не более чем средство для вторжения», — сообщил Мён.

Исследователь также заявил, что США неоднократно своей агрессивной политикой «разоряли» суверенные государства в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

«Именно НАТО является зачинщиком, который посеял семена вражды и разлада, противостояния и конфликта в Европе и привёл её к нынешнему положению своим «продвижением на Восток», систематически создающим России тревогу за обеспечение безопасности», — подчеркнул он.

Ранее американский президент Джо Байден продлил ещё на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР.

В заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома, отмечается, что решение принято на основании того, что всё ещё сохраняется «риск распространения ядерных материалов на Корейском полуострове».