США объявят о размещении дополнительных сил в Европе

США на саммите НАТО объявят о размещении дополнительных сил в Европе на длительную перспективу, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«США завтра объявят о дополнительном размещении сил на земле, воде и в воздухе на длительную перспективу за пределами этого кризиса, сколько бы он ни продлился», — сказал чиновник на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

Члены альянса во время саммита продемонстрируют приверженность обязательствам по увеличению присутствия сил в Европе в ответ на «стратегические вызовы», связанные с операцией России на Украине, отметил Салливан.

Как ранее писала газета El País со ссылкой на неназванные источники, страны НАТО на предстоящем саммите альянса в Мадриде могут принять решение о крупнейшем развёртывании вооружённых сил в Европе.