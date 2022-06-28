Захарова: решение о высылке российских дипломатов противоречит интересам народа Болгарии

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Решение Софии о высылке 70 российских дипломатов противоречит интересам народа Болгарии и разрушает двусторонние отношения с Россией. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Те, кто в политических кругах Болгарии стоят за подобными решениями, они разрушают двусторонние отношения и делают это, конечно, вопреки воле болгарского народа», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова отметила, что высылка российских дипломатов противоречит интересам граждан самой Болгарии и «является чем-то, что идёт извне этой страны».

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала посольства России.

В МИД России заявили о готовности ответить на данное решение.

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