Захарова: решение о высылке российских дипломатов противоречит интересам народа Болгарии
«Те, кто в политических кругах Болгарии стоят за подобными решениями, они разрушают двусторонние отношения и делают это, конечно, вопреки воле болгарского народа», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала «Россия 1».
Захарова отметила, что высылка российских дипломатов противоречит интересам граждан самой Болгарии и «является чем-то, что идёт извне этой страны».
Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала посольства России.
В МИД России заявили о готовности ответить на данное решение.