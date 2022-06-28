Госдеп США ввёл санкции против ФСБ России

Госдепартамент США ввёл санкции против Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ).

«Государственный департамент поместил под санкции ФСБ России, поскольку служба является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства Российской Федерации», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

По данным Госдепа, с начала спецоперации сотрудники ФСБ якобы участвовали в нарушении прав человека и нападках на украинских граждан.

Ранее стало известно, что Минфин США вводит визовые ограничения против 500 российских военных и чиновников.