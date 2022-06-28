Госдеп США ввёл санкции против ФСБ России

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Госдепартамент США ввёл санкции против Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ).
Госдеп США ввёл санкции против ФСБ России
  • РИА Новости

«Государственный департамент поместил под санкции ФСБ России, поскольку служба является политическим подразделением, агентством или инструментом правительства Российской Федерации», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

По данным Госдепа, с начала спецоперации сотрудники ФСБ якобы участвовали в нарушении прав человека и нападках на украинских граждан.

Ранее стало известно, что Минфин США вводит визовые ограничения против 500 российских военных и чиновников.

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