В посольстве России сообщили детали высылки дипломатов из Болгарии

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Посольство России в Болгарии уточнило информацию о том, какие российские дипломатические сотрудники будут высланы из страны.
В посольстве России сообщили детали высылки дипломатов из Болгарии
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию, Болгария высылает советника-посланника России, генконсулов в Варне и Русе и директора культурно-информационного центра.

Также из генконсульства России в городе Русе в Болгарии будут высланы все дипломаты и техперсонал.

В посольстве отметили, что из-за высылки дипломатов генконсульство России в Варне практически остаётся без сотрудников.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала посольства России.

В МИД России уже заявили о готовности ответить на данное решение.

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