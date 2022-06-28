В посольстве России сообщили детали высылки дипломатов из Болгарии
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию, Болгария высылает советника-посланника России, генконсулов в Варне и Русе и директора культурно-информационного центра.
Также из генконсульства России в городе Русе в Болгарии будут высланы все дипломаты и техперсонал.
В посольстве отметили, что из-за высылки дипломатов генконсульство России в Варне практически остаётся без сотрудников.
Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 российских дипломатов и работников технического персонала посольства России.
В МИД России уже заявили о готовности ответить на данное решение.