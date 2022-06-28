Путин: Россия прилагает усилия для нормализации ситуации в Афганистане

Россия прилагает все усилия для нормализации политической ситуации в Афганистане, сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

«Вы знаете, что мы всё делаем для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию», — сказал российский государственный лидер, слова которого приводит ТАСС.

Российская сторона исходит из того, что все этнические группы, представленные в Афганистане, должны принимать полноценное участие в управлении страной, подчеркнул Путин.

«В этом ключе мы и будем продолжать работать. У нас контакты есть со всеми политическими силами в этой стране», — добавил президент России.

Путин: Россия прилагает усилия к нормализации ситуации в Афганистане

28 июня российский лидер прибыл в Душанбе, где он проводит встречу с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов сообщил, что Владимир Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану, если это понадобится.