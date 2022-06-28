Экс-глава Генштаба Британии Даннат отрицательно оценил состояние британских ВС

Экс-глава британского Генштаба генерал Ричард Даннат счёл неудовлетворительным состояние Вооружённых сил Великобритании на фоне финансирования и поставок оружия украинской армии.

Такое мнение он выразил в эфире Sky News.

«У нас ужасно маленькое число основных боевых танков. Мы столкнулись с наличием боевых машин, которые не могут сопровождать танки на поле боя. Мы испытываем недостаток артиллерии и средств противовоздушной обороны и во многих других аспектах, (необходимых. — RT) для обороноспособности страны», — цитирует его РИА Новости.

Даннат добавил, что правительство Британии, поставляя оружие Украине, не должно забывать об обороноспособности собственной страны.

Новый начальник Генштаба сухопутных войск Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что британская армия должна быть способна «сражаться вместе с союзниками и победить Россию в бою».

Как пишет газета The Independent, британский военачальник добавил, что его поколение должно подготовить армию «снова воевать в Европе».