В МИД России вызвали временного поверенного в делах Швеции

В МИД России 28 июня вызвали временного поверенного в делах Швеции Ю. Даниэльссона — ему заявили о прекращении деятельности на территории России двух шведских организаций.

«Любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории Российской Федерации является нежелательной, и её надлежит незамедлительно прекратить», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что, если дипломатические и консульские учреждения страны продолжат продвигать проекты указанных ведомств, их сотрудники будут объявлены персонами нон грата.

Главе шведской дипмиссии вручили соответствующую ноту.

«Финансирование таких проектов, несмотря на неоднократные напоминания российской стороны о необходимости придания им транспарентности, носило непрозрачный характер», — добавили в российском МИД.

В 2020 году правительство Швеции заявило о намерении «поддержать демократию, человеческие права и защиту окружающей среды» в России — об этом говорится в опубликованной стратегии шведского МИД на 2020—2024 годы.

С документом ознакомился RT.