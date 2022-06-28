В МИД России вызвали временного поверенного в делах Швеции

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В МИД России 28 июня вызвали временного поверенного в делах Швеции Ю. Даниэльссона — ему заявили о прекращении деятельности на территории России двух шведских организаций.
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Швеции
  • © МИД России

«Любая деятельность Шведского агентства международного развития и Шведского института на территории Российской Федерации является нежелательной, и её надлежит незамедлительно прекратить»,  — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что, если дипломатические и консульские учреждения страны продолжат продвигать проекты указанных ведомств, их сотрудники будут объявлены персонами нон грата. 

Главе шведской дипмиссии вручили соответствующую ноту.

«Финансирование таких проектов, несмотря на неоднократные напоминания российской стороны о необходимости придания им транспарентности, носило непрозрачный характер», — добавили в российском МИД.

В 2020 году правительство Швеции заявило о намерении «поддержать демократию, человеческие права и защиту окружающей среды» в России — об этом говорится в опубликованной стратегии шведского МИД на 2020—2024 годы.

С документом ознакомился RT.

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