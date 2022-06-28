AC: в Польше опасаются успехов России в ходе спецоперации на Украине

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В Польше опасаются успехов России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса и того, что Украина перейдёт под контроль Москвы. Об этом написал обозреватель журнала The American Conservative Энтони Токарз.
AC: в Польше опасаются успехов России в ходе спецоперации на Украине
  • РИА Новости

Токарз заявил, что ездил в Польшу, где пообщался с местными жителями, иностранными волонтёрами и украинскими беженцами.

По его словам, его собеседники переживали в связи с отсутствием у Евросоюза единой политики касательно вопроса беженцев.

Также он рассказал, что люди, с которыми он общался, опасаются, что «с ослаблением общественного интереса к конфликту большая часть Украины, если не вся страна, попадёт в руки неумолимой России».

Кроме того, обозреватель добавил, что его собеседники выразили сомнение в том, что ЕС может принять эффективные меры на фоне продвижения войск России в Донбассе.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что в католической церкви Польши всерьёз обсуждается возможность поглотить Львовскую архиепископию Римско-католической церкви на Украине.

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