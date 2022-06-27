США и Тайвань обсудили укрепление экономических связей

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Власти США и представители тайваньской администрации провели консультации в Вашингтоне, направленные на укрепление экономических связей, развитие торговли, содействие инновациям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространённое аппаратом представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

«Соединённые Штаты и Тайвань имеют давние торговые и инвестиционные отношения, основанные на общих ценностях. Эта инициатива откроет рыночные возможности, будет способствовать инновациям и созданию инклюзивного экономического роста для наших работников и предприятий», — отметила она.

Во время консультаций обе стороны «подтвердили свою общую заинтересованность в разработке конкретных путей углубления американо-тайваньских экономических и торговых отношений».

Ранее власти Китайской Народной Республики заявили о серьёзных последствиях попытки отнять у страны Тайвань. В случае посягательства на территориальную целостность Китая страна будет биться до конца, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

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