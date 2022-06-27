Захарова прокомментировала заявление Шольца о невозможности прежних отношений с Россией

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что возврат к прежним отношениям России и Германии невозможен.

Как отметила представитель российского ведомства в своём Telegram, нынешняя ситуация на Украине является итогом действий Запада.

«Ситуация на Украине» — результат провокационной и подрывной политики западных режимов», — написала она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита G7 сделал заявление, указав, что в отношениях с Россией «нет пути назад».

Политолог, американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил санкционную политику Запада в отношении России.