Захарова прокомментировала заявление Шольца о невозможности прежних отношений с Россией
- РИА Новости
Как отметила представитель российского ведомства в своём Telegram, нынешняя ситуация на Украине является итогом действий Запада.
«Ситуация на Украине» — результат провокационной и подрывной политики западных режимов», — написала она.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время саммита G7 сделал заявление, указав, что в отношениях с Россией «нет пути назад».
Политолог, американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил санкционную политику Запада в отношении России.