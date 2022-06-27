Байден объявил о повышении пошлин на ряд импортных товаров из России
- AP
«Я пришёл к заключению, что повышение... ставок пошлин до 35% ad valorem (сообразно цене) на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не был запрещён, оправдано и отвечает внешнеполитическим интересам США», — приводит РИА Новости текст подписанной Байденом прокламации.
Ранее Белый дом заявил, что Вашингтон введёт визовые ограничения в отношении примерно 500 российских должностных лиц.
Также США запретят поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям.