Байден объявил о повышении пошлин на ряд импортных товаров из России

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Президент США Джо Байден объявил о повышении ввозных пошлин на ряд позиций импорта из России.
Байден объявил о повышении пошлин на ряд импортных товаров из России
  • AP

«Я пришёл к заключению, что повышение... ставок пошлин до 35% ad valorem (сообразно цене) на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не был запрещён, оправдано и отвечает внешнеполитическим интересам США», — приводит РИА Новости текст подписанной Байденом прокламации.

Ранее Белый дом заявил, что Вашингтон введёт визовые ограничения в отношении примерно 500 российских должностных лиц.

Также США запретят поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям. 

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