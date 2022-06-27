США запретят поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям. Об этом заявил Белый дом.

В сообщении говорится, что Министерство торговли США примет соответствующие меры в отношении компаний во всех странах, которые будут уличены в помощи России.

Отмечается, что компании будут добавлены в чёрный список, в связи с чем им будет запрещено приобретать товары и технологии американского происхождения, в том числе полупроводники.

Ранее RT писал, что американские конгрессмены Джимми Панетта и Том Райс предложили расширить список российских товаров, запрещённых к ввозу в Соединённые Штаты.

Политики призывают власти США разорвать «как можно больше экономических связей» с Москвой, чтобы ослабить экономику России.