Посол России: Греция перестала быть благоприятной для россиян страной для отдыха

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Посол России в Афинах Андрей Маслов сообщил, что Греция перестала быть для россиян благоприятной страной для отдыха из-за волны русофобии.
Посол России: Греция перестала быть благоприятной для россиян страной для отдыха
  • Gettyimages.ru

«Греция перестала быть страной, благоприятной для проведения здесь летнего отдыха. После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причём она подогревается политическим руководством страны», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Маслов добавил, что дипломаты ежедневно сталкиваются с антироссийскими высказываниями.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что граждане России с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию.

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