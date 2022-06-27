В ОП назвали последствия запрета доступа к технологиям США поддерживающим Россию компаниям
«Нынешний глобальный рынок технологий настолько взаимозависим, что если Штаты будут пытаться другим компаниям, которые дают доступ к своим технологиям, обрубить доступ к американским, то промышленность США, их экономика очень сильно пострадает», — объяснил эксперт.
По его мнению, американцы не просчитывают риски и дальше угроз дело не пойдёт.
«Это всего лишь воинственная риторика... Реально рычагов и инструментов у Америки для контроля всех компаний нет», — заключил Данюк.
Ранее стало известно, что США запретят поддерживающим Россию компаниям доступ к американским технологиям.
Отмечается, что компании будут добавлены в чёрный список, в связи с чем им будет запрещено приобретать товары и технологии американского происхождения, в том числе полупроводники.