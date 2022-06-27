Политолог Оленченко объяснил намерение США обучить журналистов в Болгарии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал грант Госдепартамента США на реализацию программы по подготовке журналистов в Болгарии.

По словам политолога, этот грант подтверждает, что в Болгарии, несмотря на давление Запада, «сильные пророссийские настроения».

«То, что они называют грант на дезинформацию, — это грант на пропаганду. Поскольку речь идёт о СМИ, то, если это удастся, это будет распространение антироссийской атмосферы», — пояснил он.

Собеседник RT уточнил, что американцы и ЕС «раздражены тем, что вкладывание сил в Болгарию и в целом в Балканы» не даёт нужного эффекта.

«Они пытаются подтолкнуть к русофобии, но население на это просто не откликается», — заметил Оленченко.

Ранее стало известно, что США обучат журналистов из Болгарии бороться с «российской дезинформацией».

Предполагается, что грантополучатель проведёт тренинги и семинары для журналистов и студентов, изучающих журналистику, со всей Болгарии. К участию привлекут в том числе влиятельных представителей СМИ из различных регионов страны. Их обучат выявлять «российскую дезинформацию» и защищаться от неё в сферах традиционных и онлайн-медиа.