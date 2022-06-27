Президент Колумбии призвал отказаться от боёв быков после произошедшего в Толиме

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Избранный недавно президент Колумбии Густаво Петро призвал население отказаться от коррид в качестве развлечения после обрушения трибуны в Толиме, где пострадало более 150 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети президента.

«Мы уже видел подобное в Синселехо. Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных», — написал глава государства.

Кроме того, колумбийский президент выразил слова поддержки и соболезнования родным погибших в результате инцидента. Он обещал, что по данному факту будет проведена проверка. 

Ранее сообщалось о том, что 26 июня четыре человека погибли и 150 пострадали в результате обвала трибуны во время корриды в провинции Толима.

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