Президент Колумбии призвал отказаться от боёв быков после произошедшего в Толиме

Избранный недавно президент Колумбии Густаво Петро призвал население отказаться от коррид в качестве развлечения после обрушения трибуны в Толиме, где пострадало более 150 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети президента.

«Мы уже видел подобное в Синселехо. Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных», — написал глава государства.

Кроме того, колумбийский президент выразил слова поддержки и соболезнования родным погибших в результате инцидента. Он обещал, что по данному факту будет проведена проверка.

Ранее сообщалось о том, что 26 июня четыре человека погибли и 150 пострадали в результате обвала трибуны во время корриды в провинции Толима.