Количество пострадавших из-за обрушения трибун в Колумбии увеличилось до 150

Четыре человека погибли и 150 пострадали в результате обвала трибуны во время корриды в провинции Толима.

Об этом сообщает на сайте радиостанция Ondas de Ibagué.

«По последней информации, погибли четыре человека — три взрослых и несовершеннолетний, ещё 150 ранены», — передают комментарий заведующей больницей Сан-Рафаэль Патрисии Энао.

Ранее сообщалось, что двое погибли, 60 пострадали в результате обрушения трибун в колумбийской провинции Толима во время забега быков, посвящённого традиционным праздникам Сан-Хуан и Сан-Педро.

По сообщениям СМИ, с арены выбежал разъярённый бык. Неизвестно, обнаружили ли его в городе.